с чего всё началось

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. Об этом омбудсмен заявила 25 мая РИА Новости.

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Экономика России предсказали сильнейший кризис за десятилетие России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково». 19

Футбол «Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига» Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».

Политика Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда". 22

Общество Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали. 18

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Энергетика За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании В Вашингтоне уже заявили: это явная угроза национальной безопасности. Зачем китайцам проблемные производители — в материале РИА Новости.

Здоровье Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.

Технологии Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер. 35

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 118

Космос Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 4100 Известная как NGC 4100, галактика может похвастаться аккуратной спиральной структурой и закрученными руками, запятнанными ярким голубым оттенком вновь образованных звезд.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 982

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 655

Футбол «Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова» Если Слуцкий не поднимется с казанской командой, то, наверное, скоро его заберет другой топовый российский клуб.

Общество «Победа» обрушила цены на перелеты в июне Все крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair – резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России и обратно.