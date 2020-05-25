Общество

REGNUMREGNUMИз перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. Об этом омбудсмен заявила 25 мая РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Кузнецова рассказала о жившей в медцентре девочке

РИА Новости09:24

Прожившую 5 лет в больнице девочку увезли в неизвестном направлении

Московский Комсомолец05:26

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъвчера в 20:44

«У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

Телеканал 360°01:41

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru00:20

Прожившую пять лет в перинатальном центре девочку забрали из больницы

РБК03:27

Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники

Комсомольская правдавчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
679
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
77
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
17
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Экономика

Новую льготу получат пенсионеры с маленькой пенсией

Российские пенсионеры, чья пенсия не превышает 24-х тысяч рублей, смогут получить новую льготу – в Госдуму депутатами Сергеем Неверовым и Александром Хинштейном внесен соответствующий законопроект.
U74.Ru 01:47
90
Шоу-бизнес

Лещенко и Сюткин отреагировали на слова Пригожина об артистах

Заслуженные артисты России Лев Лещенко и Валерий Сюткин прокомментировали в разговоре с "Газетой.Ru" высказывание Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении музыкантов.
Газета.Ru 08:40
Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
627
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
70
Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
1
Происшествия

За злоупотребления из МВД уволены два генерала

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
4
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре

Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
6
Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
Технологии

«МегаФон» передаст 20 тысяч смартфонов школьникам из малоимущих семей

Компания «МегаФон» присоединилась к участию в проекте Общероссийского народного фронта «Многодарю – компьютеры детям», и в рамках акции #МыВместе направили 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей.
РИА СуперОмск 08:05
Финансы

Аукцион месячного РЕПО признан несостоявшимся

Сегодня, 25 мая 2020 года, Центробанк РФ признал первый аукцион РЕПО сроком на один месяц несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества заявок от банков.
Саминвестор 07:49
21
Здоровье

В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
53
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
62
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
206
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
1,8K
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии

В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
79
Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

РИА Новости 08:57
13
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
126
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Общество

У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус

У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
12
Футбол

Губернатор Санкт-Петербурга назвал своего любимого игрока в «Зените»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал своего любимого игрока в "Зените", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:22
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
28
Политика

Зеленский попросил Израиль предоставить Украине гумпомощь

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху попросил предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 07:57
6
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
13
Баскетбол

Сезоны в Евролиге и Еврокубке завершены досрочно

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Также не будет доигран турнир в Еврокубке.
Газета.Ru 07:47
1
Наука

Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной

По данным издания, разработанная в Китае вакцина от коронавируса была признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунный ответ против SARS-COV-2 у людей.
REGNUM 22 мая в 16:36
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное