Общество
Вести.RuИз перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо.
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с чего всё началось
В декабре "Медуза" опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.РИА Новостивчера в 20:08
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Прожившую 5 лет в московском медцентре девочку забрали из больницы
Московский Комсомолецвчера в 20:23
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском вчера в 10:16
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
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iReactor вчера в 07:01
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
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Экономика
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Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам
Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
Здоровье
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Общество
Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети
В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
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Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне
Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая.
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Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
Министр просвещения РФ дал последний звонок для саратовских школьников
Саратовские школьники 25 мая присоединились к всероссийской акции «Последний звонок - 2020», которую Минпросвещения страны из-за пандемии коронавируса проводит онлайн.
Регион 64 03:16
Космос
Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты
До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
Вперёд (г. Батайск) 23 мая в 23:20
Футбол
Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе
Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.
Матч ТВ 04:10
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
Общество
«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны
Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47