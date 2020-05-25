с чего всё началось

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 12

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 1K

Общество Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам. 1

Общество ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%. 1

Общество Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. 563

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2,2K

Общество В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно. 64

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 298

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 218

Здоровье Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая. 14

Космос Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты. 1

Футбол Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.

Общество «Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

Политика Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».