Общество

Вести.RuВести.RuИз перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо.
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с чего всё началось
В декабре "Медуза" опубликовала материал
 о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.
РИА Новостивчера в 20:08

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Прожившую 5 лет в московском медцентре девочку забрали из больницы

Московский Комсомолецвчера в 20:23

«У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

Телеканал 360°01:41

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru00:20

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъвчера в 20:44

Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники

Комсомольская правдавчера в 20:27

Прожившую пять лет в перинатальном центре девочку забрали из больницы

РБК03:27

Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

РИА Новостивчера в 20:08
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском вчера в 10:16
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Происшествия

СК задержал трех подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

ТАСС 05:09
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Фигурное катание

Фигуристы группы Тутберидзе первыми заехали на базу в Новогорск

Metaratings 05:00
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
6
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
1K
Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
1
Общество

ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России

В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
1
Общество

Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
563
Здоровье

В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
9
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Общество

Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети

В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
1
Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
64
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
298
Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
803
Здоровье

Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая.
КП - Саратов 02:44
14
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
26
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
12
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Общество

Министр просвещения РФ дал последний звонок для саратовских школьников

Саратовские школьники 25 мая присоединились к всероссийской акции «Последний звонок - 2020», которую Минпросвещения страны из-за пандемии коронавируса проводит онлайн.
Регион 64 03:16
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Космос

Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты

До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
Вперёд (г. Батайск) 23 мая в 23:20
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Футбол

Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе

Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.
Матч ТВ 04:10
Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
162
Общество

«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Политика

Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны

Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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