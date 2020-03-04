Происшествия

РБКРБКИз подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.
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с чего всё началось

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

Мужчина, у которого были симптомы вызванного коронавирусом заболевания, сбежал из больницы в Домодедове. Его задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в медицинских кругах.
ТАСС02:03

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

РБК03:46

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедово

Вести Подмосковья03:14

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье

РЕН ТВ01:56

В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус

RT на русском02:18

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

Lenta.ru02:09

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

ТАСС02:03

В Подмосковье пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Оka.fm02:45
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В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
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