Происшествия
РБКИз подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.
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с чего всё началось
Мужчина, у которого были симптомы вызванного коронавирусом заболевания, сбежал из больницы в Домодедове. Его задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в медицинских кругах.ТАСС02:03
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