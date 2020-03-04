Мужчина, у которого были симптомы вызванного коронавирусом заболевания, сбежал из больницы в Домодедове. Его задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в медицинских кругах.

с чего всё началось

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

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