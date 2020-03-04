Происшествия

РБКРБКИз подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.
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В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы

РИА Новости04:05

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедово

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В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус

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В Подмосковье пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

Lenta.ru02:09

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

ТАСС02:03

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье

РЕН ТВ01:56
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Происшествия

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Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

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Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
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Как утверждает сирийский журналист Бассам Джаара, Турция предупредила Россию о нанесении ударов, однако, ракетные и артиллерийские удары были нанесены ещё до того, как российская военная полиция смогла покинуть город.
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