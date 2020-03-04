Происшествия

РБКРБКИз подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как пишет РЕН ТВ, у пациента были температура и боль в горле.
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с чего всё началось

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

Мужчина, у которого были симптомы вызванного коронавирусом заболевания, сбежал из больницы в Домодедове. Его задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в медицинских кругах.
ТАСС02:03

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

РБК03:46

В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

ТАСС02:03

В Подмосковье пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Оka.fm02:45

В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус

RT на русском02:18

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

Lenta.ru02:09

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедово

Вести Подмосковья03:14

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье

РЕН ТВ01:56
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Общество

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
РБК 03:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru 04:25
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой

На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Discover24 02 марта в 02:34
Происшествия

Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом

Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Интерфакс 05:26
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Политика

Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ

Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Говорит Москва 04:27
Политика

Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo 03:07
Происшествия

В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Российская газета 02:42
Экономика

Минфин закупит минимум валюты за два года

Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
РБК 04:30
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском вчера в 22:20
Армия и оружие

Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
РИА Новости 04:34
Хоккей

«Металлург» обыграл «Барыс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

РБК вчера в 11:28
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 04:54
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:46
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Футбол

«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»

В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес

Кристине Асмус придется есть 18 раз в день для новой роли

Детали проекта Асмус не раскрыла, только рассказала, что питаться будет максимально часто и плотно, а точнее 18 раз в день.
iReactor 05:23
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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