Происшествия

ГородовойГородовойПациент с подозрением на коронавирус сбежал из подмосковной больницы

Отмечается, что заболевание у мужчины протекало в легкой форме. Как рассказали агентству, после относительно недолгого пребывания в больнице мужчина самовольно покинул ее. Вскоре его удалось задержать и вернуть в медицинское учреждение.
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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедово

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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Подмосковье

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