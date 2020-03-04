Происшествия
ГородовойПациент с подозрением на коронавирус сбежал из подмосковной больницы
Отмечается, что заболевание у мужчины протекало в легкой форме. Как рассказали агентству, после относительно недолгого пребывания в больнице мужчина самовольно покинул ее. Вскоре его удалось задержать и вернуть в медицинское учреждение.
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Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Общество
Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса
Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Представлен обновленный Mercedes-Benz E-класс
Помолодевший интерьер в первую очередь отличается мультимедийной системой MBUX последнего поколения, понимающей голосовые команды и язык жестов, и обновленной цифровой панелью приборов.
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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников - ЦСКА.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Спорт
Воронежский велогонщик заразился в ОАЭ коронавирусом
Общество
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
«Медуза»: в Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
Общество
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Экономика
В России придумали новый принцип раздачи денег регионам
Министерство финансов России придумало новый способ стимулировать развитие регионов.
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Актер с российскими корнями сыграет главную роль во «Властелине колец»
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Футбол
Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций
Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
Политика
Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса
В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Футбол
Вслед за «Авангардом» Омск ненадолго покинет и «Иртыш»
Накануне стало известно, что омский футбольный клуб «Иртыш» подал заявку на лицензирование в ФНЛ (Футбольная национальная лига) в сезоне 2020-2021.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.