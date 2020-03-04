Отмечается, что заболевание у мужчины протекало в легкой форме. Как рассказали агентству, после относительно недолгого пребывания в больнице мужчина самовольно покинул ее. Вскоре его удалось задержать и вернуть в медицинское учреждение.

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