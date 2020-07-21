с чего всё началось

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. Пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС во вторник.

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

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