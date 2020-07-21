Происшествия

ТАССТАССИз подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. Пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС во вторник.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте
 МЧС по региону во вторник, 21 июля.
Известиявчера в 18:28

Подробнее о событии

В Свердловской области затоплены десятки домов, эвакуированы сотни людей

Европейско-Азиатские новости01:12

В Нижних Сергах затоплено 63 дома, эвакуировано 200 человек

Московский Комсомолец Екатеринбург01:50

После сильнейшего потопа в Нижних Сергах прокуратура начала проверку

КП - Екатеринбург01:57

В Нижних Сергах отступил паводок: МЧС разбирает завалы

Телеканал ОТВ00:58

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

ТАСС01:41

В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста

РИА Новости01:32

Прокуратура проверит, как жителей Нижних Серег предупреждали о надвигающемся потопе

Екатеринбург Онлайн01:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Вести.Ru вчера в 08:43
802
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 01:48
14
Политика

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
17
Политика

Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией»

Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией» в 2020 году.
Известия 00:46
Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
1
Происшествия

Названы участники двух массовых драк в Екатеринбурге

ИА Красная Весна вчера в 15:21
39
Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
517
Экономика

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК

Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет.
REGNUM вчера в 05:44
9
Здоровье

В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 01:09
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
80
Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
1
Здоровье

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
6
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
50
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
83
Технологии

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ вчера в 07:28
4
Происшествия

В Алтайском крае выявлено еще 185 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 185 случаев заболевание коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 00:18
778
Общество

Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России

Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
32
Здоровье

Ежедневно более 170 тысяч человек заболевают COVID-19

Коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 20 июля в мире заразились около 14 миллионов 458 тысяч человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса, где ежедневно ведутся подсчёты заболевших, умерших и выздоровевших.
47 новостей вчера в 01:04
Гаджеты

Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Astera вчера в 06:50
7
Политика

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM вчера в 07:57
77
Политика

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

Вечерняя Москва вчера в 15:54
6
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Vprognoze.ru вчера в 10:15
1
Политика

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
17
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.
Вести.Ru 19 июля в 23:50
694
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Tvoe-avto.com вчера в 05:53
653
Авто

Названы лучшие полноприводные авто с пробегом

Новые автомобили вчера в 23:59
8
Наука

Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

Evo-rus.com 01:19
9
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
291
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нижние Серги
Город в России
Город, административный центр Нижнесергинского района Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное