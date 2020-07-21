Происшествия
ТАССИз подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. Пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС во вторник.
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с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте МЧС по региону во вторник, 21 июля.Известиявчера в 18:28
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В Свердловской области затоплены десятки домов, эвакуированы сотни людей
Европейско-Азиатские новости01:12
Прокуратура проверит, как жителей Нижних Серег предупреждали о надвигающемся потопе
Екатеринбург Онлайн01:42
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Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 01:48
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Политика
Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией»
Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией» в 2020 году.
Известия 00:46
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Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Происшествия
Названы участники двух массовых драк в Екатеринбурге
ИА Красная Весна вчера в 15:21
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Экономика
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК
Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет.
REGNUM вчера в 05:44
Здоровье
В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19
Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 01:09
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
Здоровье
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Технологии
PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Происшествия
В Алтайском крае выявлено еще 185 инфицированных коронавирусом
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 185 случаев заболевание коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 00:18
Общество
Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России
Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
Здоровье
Ежедневно более 170 тысяч человек заболевают COVID-19
Коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 20 июля в мире заразились около 14 миллионов 458 тысяч человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса, где ежедневно ведутся подсчёты заболевших, умерших и выздоровевших.
47 новостей вчера в 01:04
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM вчера в 07:57
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва вчера в 15:54
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Vprognoze.ru вчера в 10:15
Политика
Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.
Вести.Ru 19 июля в 23:50
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Tvoe-avto.com вчера в 05:53
Авто
Названы лучшие полноприводные авто с пробегом
Новые автомобили вчера в 23:59
Наука
Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал
Evo-rus.com 01:19
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19