Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъИз подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. По словам собеседника агентства, люди уже возвращаются домой. В среду и в ночь на четверг в Иркутске шел продолжительный дождь.
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10 человек было эвакуировано в Иркутске из-за подтопления домов во время ливня

ИрСитивчера в 20:57

Эвакуированные из-за подтопления жители Иркутска вернулись в свои дома

IrkutskMedia01:20

Хроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июля

КП - Иркутсквчера в 21:57

Десять человек эвакуировали в Иркутске из-за подтопления домов

ИА Альтаирвчера в 21:30

Шесть домов на улице Канской в Иркутске подтопило ночью 16 июля

Твой Иркутск00:57

10 человек эвакуировали из подтопленных домов в Иркутске во время ливня

Иркутск Сегоднявчера в 21:35

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

ТАССвчера в 10:48
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

ТАСС 00:40
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Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
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Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом

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Vivo iQOO V2019A может стать одним из самых доступных 5G-смартфонов

ПРАЙМ 13 июля в 02:50
Армия и оружие

Трое детей и двое взрослых стали жертвами теракта на юге Сирии

Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.
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«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Происшествия

В Саратове педагога вуза поймали на взятках от студентов

В Саратове Октябрьский районный суд вынес приговор 37-летнему преподавателю одного из городских вузов, обвиняемому в получении взяток.
Регион 64 00:27
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия вчера в 09:05
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Футбол

За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей

Спорт день за днем вчера в 16:49
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Космос

Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса

Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
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Общество

Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Нева Спорт 13 июля в 04:35
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
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Армия и оружие

Весенний призыв в армию завершился в России

Министерство обороны России сообщило, что в стране успешно завершился весенний призыв на службу в вооруженные силы.
VSE42.RU вчера в 22:07
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Происшествия

Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии

Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Наука

Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

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Экономика

Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов

Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 0,94% до 3155,22 пункта.
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Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости вчера в 13:33
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Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).
Чемпионат вчера в 03:48
Культура

Два ярославских театра получили гранты Министерства культуры России

Коммерсантъ Ярославль вчера в 11:52
Экономика

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Коммерсантъ 00:59
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Шоу-бизнес

Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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