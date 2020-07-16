Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. По словам собеседника агентства, люди уже возвращаются домой. В среду и в ночь на четверг в Иркутске шел продолжительный дождь.

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

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