Происшествия
КоммерсантъИз подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. По словам собеседника агентства, люди уже возвращаются домой. В среду и в ночь на четверг в Иркутске шел продолжительный дождь.
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Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом
Слово и Дело вчера в 10:43
Гаджеты
Vivo iQOO V2019A может стать одним из самых доступных 5G-смартфонов
ПРАЙМ 13 июля в 02:50
Армия и оружие
Трое детей и двое взрослых стали жертвами теракта на юге Сирии
Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.
ИА Красная Весна вчера в 09:54
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Происшествия
В Саратове педагога вуза поймали на взятках от студентов
В Саратове Октябрьский районный суд вынес приговор 37-летнему преподавателю одного из городских вузов, обвиняемому в получении взяток.
Регион 64 00:27
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Известия вчера в 09:05
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем вчера в 16:49
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Космос
Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса
Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
Общество
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Нева Спорт 13 июля в 04:35
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
Армия и оружие
Весенний призыв в армию завершился в России
Министерство обороны России сообщило, что в стране успешно завершился весенний призыв на службу в вооруженные силы.
VSE42.RU вчера в 22:07
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
Evo-rus.com вчера в 04:17
Экономика
Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 0,94% до 3155,22 пункта.
Росбалт 14 июля в 02:10
Общество
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости вчера в 13:33
Футбол
Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).
Чемпионат вчера в 03:48
Культура
Два ярославских театра получили гранты Министерства культуры России
Коммерсантъ Ярославль вчера в 11:52
Экономика
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
Шоу-бизнес
Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56