Политика
КП - ХабаровскИз правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский
Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский. Он занимал должность первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам с августа 2019.
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU вчера в 20:31
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России
Московский ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место по итогам турнира.
РИА Новости 22 июля в 14:00
Кино
Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2»
В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день.
Popcornnews.ru вчера в 17:00
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
РБК вчера в 11:19
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Кино
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Piter.tv 01:44
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 22 июля в 02:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru вчера в 07:46
Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Piter.tv вчера в 00:52
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова призналась, что режиссер давно «бегал» к Собчак
Историю романтической связи журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова рассказала первая жена художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
iReactor 01:56
Происшествия
В Казахстане вспыхнули беспорядки из-за похищения ребенка
Ребенка искали полицейские и волонтеры, в результате девочку нашли в одной из квартир многоэтажного дома.
Евразия Daily 01:45
Технологии
Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона
"МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании.
РИА Томск вчера в 23:00
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 22 июля в 10:00
Наука
Причиной тяжелой формы коронавируса группа крови не является
Американские ученые и медики выясняли, оказывает ли какое-то влияние группа крови пациента с коронавирусом на степень тяжести заболевания.
Discover24 вчера в 02:42
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Здоровье
В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения
Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Мария Горбань показала зажигательный танец в трусах и шапке
Видео появилось на странице актрисы в четверг. На нем Горбань показывает горячие танцевальные движения, будучи одетой в трусы, топ и шапку.
ФАН вчера в 21:13