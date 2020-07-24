Из правительства Хабаровского края уходит Юрий Золочевский. Он занимал должность первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам с августа 2019.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ. 5

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 62

Футбол ЦСКА победил «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России Московский ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место по итогам турнира.

Кино Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2» В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день. 5

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 75

Политика Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. 295

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 289

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1,4K

Шоу-бизнес Бывшая жена Богомолова призналась, что режиссер давно «бегал» к Собчак Историю романтической связи журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова рассказала первая жена художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Происшествия В Казахстане вспыхнули беспорядки из-за похищения ребенка Ребенка искали полицейские и волонтеры, в результате девочку нашли в одной из квартир многоэтажного дома.

Технологии Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона "МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании. 17

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 610

Наука Причиной тяжелой формы коронавируса группа крови не является Американские ученые и медики выясняли, оказывает ли какое-то влияние группа крови пациента с коронавирусом на степень тяжести заболевания. 17

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 4