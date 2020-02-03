Гаджеты
МонаВистаИз продажи исчезнут смартфоны Blackberry
В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа. При этом поддержка гаджетов будет осуществляться до 31 августа 2022 года.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.Ведомости11:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Космос
К Земле летит полукилометровый астероид
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Политика
Эксперты оценили турне Помпео по странам бывшего СССР
3 февраля госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также встретился с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в рамках формата "С5+1".
Спорт
Чемпион мира по вольной борьбе Махов попался на допинге
Махов был чемпионом мира в 2007, 2009 и 2010 годах.
Армия и оружие
Российские военные перехватили беспилотники рядом с базой Хмеймим
В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, выпущенных боевиками из Идлиба в сторону российской базы Хмеймим.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500
Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат
По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю
Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Здоровье
Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Наука
Ученые из Китая создали защищающий клетки от коронавируса белок
Здоровье
В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Гаджеты
МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного
Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.