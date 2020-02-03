Гаджеты

МонаВистаМонаВистаИз продажи исчезнут смартфоны Blackberry

В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа. При этом поддержка гаджетов будет осуществляться до 31 августа 2022 года.
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с чего всё началось
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила
 в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.
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