Общество
Газета.RuИз роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, передает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Прожившую 5 лет в московском медцентре девочку забрали из больницы
Московский Комсомолецвчера в 20:23
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
Политика Сегодня 00:51
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
В четверг, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе государства из Договора по открытому небу.
vtomske.ru 22 мая в 00:05
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Происшествия
Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан
Мужчину, захватившего отделение «Альфа-банка» на ул. Земляной Вал в Москве, задержали, сообщили очевидцы с места событий.
Агентство Москва 23 мая в 08:28
Общество
В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы
Министерство образования и науки планирует зачислить абитуриентов в вузы в августе и начать учебный год вовремя.
Авторадио вчера в 04:51
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора
Представитель России, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг величайших бойцов в истории, который составил представитель Ирландии Конор Макгрегор.
Vprognoze.ru вчера в 03:36
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптики прогнозируют, что теплая погода установится в столице России уже с начала следующей недели, в понедельник в Москве ожидается +18°C, сообщил каналу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 15:16
Здоровье
Ещё 135 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили ещё у 135 человек.
Уральский меридиан 22 мая в 03:45
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости вчера в 03:21
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Авто
Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
Как рассчитывают представители аукциона RM Sotheby`s, редкий Audi S6 Plus С4 будет продан за 40-60 тысяч евро, что по текущему курсу составляет 3,1 - 4,7 миллиона рублей.
Car.ru 01:16