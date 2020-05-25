Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

с чего всё началось

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, передает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

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