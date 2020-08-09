Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты
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В понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.В источнике
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