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Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты

В понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.В источнике
С чего всё началось
Более 10 российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные города Турции (Анталья, Бодрум и Даламан), говорится в сообщении
 Росавиации.
ТАСС11:01
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Коммерсантъ

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Коммерсантъ11:59
РИА Новости

Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся в понедельник

РИА Новости11:08
Город N (Ростов)

Из ростовского аэропорта возобновлены рейсы на турецкие курорты

Город N (Ростов)7 августа в 15:30
Интерфакс

Первые рейсы из России на турецкие курорты полетят со стопроцентной загрузкой

Интерфакс09:30
ТАСС

Более 10 российских авиакомпаний планируют начать полеты в курортные города Турции

ТАСС11:01
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Profi.travel

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