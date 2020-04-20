Политика
ТАССИз санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.Интерфаксвчера в 15:45
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Кремль исключил двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Московский Комсомолецвчера в 20:06
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Гаджеты
В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310
Ferra вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor вчера в 06:41
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия вчера в 12:45
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Политика
Жители Камчатки получили право самовыдвигаться в губернаторы
Выборы губернатора Камчатского края назначены на единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября.
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Происшествия
В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром
Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
РИА Новости вчера в 00:57
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе
РБК вчера в 17:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19 апреля в 19:11
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
ГЛАС.RU вчера в 14:59
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Энергетика
Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда вчера в 19:35
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Авто
В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos
Базовые версии обещали начать производить позже.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США
Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США.
Российская газета вчера в 23:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 18 апреля в 03:30
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04