Политика

ТАССТАССИз санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.
Интерфаксвчера в 15:45

Подробнее о событии

Кремль исключил двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Московский Комсомолецвчера в 20:06

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

ТАССвчера в 16:56

Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Lenta.ruвчера в 19:26

Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц

РИА Новостивчера в 18:41

Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

ТК Звездавчера в 19:47

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Газета.Ruвчера в 16:06

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Интерфаксвчера в 15:45
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Гаджеты

В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310

Ferra вчера в 06:40
7
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor вчера в 06:41
7
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
28
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Здоровье

У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус

По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
3
Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
2,2K
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия вчера в 12:45
57
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
410
Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
3
Политика

Жители Камчатки получили право самовыдвигаться в губернаторы

Выборы губернатора Камчатского края назначены на единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября.
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
53
Происшествия

В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром

Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
РИА Новости вчера в 00:57
1
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
302
Общество

Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе

РБК вчера в 17:00
23
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19 апреля в 19:11
2,3K
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
17
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Политика

Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди

Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
ГЛАС.RU вчера в 14:59
9
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском вчера в 08:07
8,8K
Энергетика

Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда вчера в 19:35
53
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
161
Авто

В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
11
Политика

CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
18
Энергетика

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Интерфакс вчера в 14:20
Авто

В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos

Базовые версии обещали начать производить позже.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
12
Политика

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США

Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США.
Российская газета вчера в 23:40
45
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,2K
Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
11
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 18 апреля в 03:30
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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