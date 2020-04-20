Политика

ТАССТАССИз санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.
Интерфакс15:45

Подробнее о событии

Кремль исключил двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Московский Комсомолец20:06

Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

ТК Звезда19:47

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Интерфакс15:45

Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц

РИА Новости18:41

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

ТАСС16:56

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Газета.Ru16:06

Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Lenta.ru19:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество

В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
1
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,9K
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости 09:14
165
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
56
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
15
Музыка

Зайка и Лев в шоу «Маска» сбили с толку жюри

Piter.tv 04:06
16
Здоровье

В Ульяновской области количество зараженных достигло 187

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 08:47
69
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
17
Технологии

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
4
Энергетика

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
Общество

Власти области не собираются вводить новые ограничения из-за пандемии

Правительство Новосибирской области не собирается вводить новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РБК Новосибирск 01:21
42
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
16
Общество

Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Энергетика

В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI

Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
1
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Политика

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
2
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Политика

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
32
Экономика

Авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление

Канберра, 21 апреля 2020, 05:18 — REGNUM Авиакомпания Virgin Australia 21 апреля объявила о введении внешнего управления на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 22:18
Общество

Кузбасских туристов вывезли из Вьетнама в Новосибирск

Ранее «Кузбасс» сообщал, что ночью в понедельник, 20 апреля, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» приземлился самолет, который доставил домой кузбасских туристов, застрявших в Таиланде.
Кузбасс 10:31
3
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Общество

Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении

В Роспотребнадзоре назвали рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:12
38
Общество

В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах

В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
114
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
15
Общество

Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Известия 16:39
716
Политика

Готовившихся к параду Победы военнослужащих поместят на карантин

Коммерсантъ 05:04
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владиславович Новинский
Российский предприниматель
Российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное