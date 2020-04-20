Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

с чего всё началось

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

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