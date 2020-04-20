Политика
ТАССИз санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.Интерфакс15:45
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Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Общество
Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа
Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Наука
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.
Lenta.ru 20:59
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области
Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
Правда УрФО 08:27
Политика
Не игра в одни ворота. Путин рассказал о помощи от Италии
Президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказал об ответной помощи России от Италии.
Радио Sputnik 10:53
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Наука
Новый вид зеленых гадюк назвали в честь основателя Слизерина
Салазар Слизерин мог говорить на языке змей, поэтому мы решили, что назвать новый вид гадюк в честь этого персонажа — хорошая идея, — объяснил ученый.
Народные новости 12:35
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия 03:17
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Технологии
Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree
Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
Киберспорт
Dota 2: Ppd завершил карьеру игрока
Inc-news.ru 16:06
Киберспорт
Solo примет участие в шоу «Вечерний Ургант»
Премьера шоу сегодня, в 00:30 по московскому времени Алексей "Solo" Березин, капитан Virtus.pro, примет участие в известном шоу Первого Канала "Вечерний Ургант".
Inc-news.ru 15:49
Общество
Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно
Электронный листок нетрудоспособности будет сформирован автоматически.
ГТРК Владимир 09:23
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Авто
На 50% может упасть российский авторынок
Бизнес-новости в Кирове 14:27
Культура
Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса
Организаторы Международной Букеровской премии перенесли церемонию объявления победителя, которая должна была состояться 19 мая.
Собака.ru 08:57
Общество
Помещения филиала СВФУ в Нерюнгри использовались незаконно
Как установила прокуратура Нерюнгри, Техническим институтом на основании договора социального партнерства нежилое помещение было предоставлено в пользование ООО "Европа-Люкс".
SakhaNews 21:02
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17