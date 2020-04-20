Политика

ТАССТАССИз санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.
Интерфакс15:45

Подробнее о событии

Кремль исключил двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Московский Комсомолец20:06

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Газета.Ru16:06

Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Lenta.ru19:26

Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц

РИА Новости18:41

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

ТАСС16:56

Россия исключила из санкционных списков двух украинских бизнесменов

ТК Звезда19:47

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Интерфакс15:45
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
17
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,2K
Общество

Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
8
Наука

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.
Lenta.ru 20:59
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,7K
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,2K
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
505
Авто

Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список

Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
1
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
584
Общество

Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области

Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
Правда УрФО 08:27
236
Политика

Не игра в одни ворота. Путин рассказал о помощи от Италии

Президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказал об ответной помощи России от Италии.
Радио Sputnik 10:53
1
Происшествия

В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
4
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
868
Наука

Новый вид зеленых гадюк назвали в честь основателя Слизерина

Салазар Слизерин мог говорить на языке змей, поэтому мы решили, что назвать новый вид гадюк в честь этого персонажа — хорошая идея, — объяснил ученый.
Народные новости 12:35
8
Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс 17:46
Энергетика

Цена нефти WTI стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
87
Армия и оружие

США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»

Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия 03:17
34
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
147
Технологии

Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree

Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
1
Киберспорт

Dota 2: Ppd завершил карьеру игрока

Inc-news.ru 16:06
1
Киберспорт

Solo примет участие в шоу «Вечерний Ургант»

Премьера шоу сегодня, в 00:30 по московскому времени Алексей "Solo" Березин, капитан Virtus.pro, примет участие в известном шоу Первого Канала "Вечерний Ургант".
Inc-news.ru 15:49
Общество

Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно

Электронный листок нетрудоспособности будет сформирован автоматически.
ГТРК Владимир 09:23
1
Энергетика

Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
194
Здоровье

В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек

ДВ-РОСС 20:39
13
Авто

На 50% может упасть российский авторынок

Бизнес-новости в Кирове 14:27
46
Культура

Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса

Организаторы Международной Букеровской премии перенесли церемонию объявления победителя, которая должна была состояться 19 мая.
Собака.ru 08:57
Общество

Помещения филиала СВФУ в Нерюнгри использовались незаконно

Как установила прокуратура Нерюнгри, Техническим институтом на основании договора социального партнерства нежилое помещение было предоставлено в пользование ООО "Европа-Люкс".
SakhaNews 21:02
Происшествия

Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах

В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Политика

Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
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Российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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