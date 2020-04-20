Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе не названы имена бизнесменов.

Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

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