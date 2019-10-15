Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока. Также сообщалось, что пять родителей учеников пожаловались в полицию на педагога, после того как обнаружили синяки на теле детей.

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

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