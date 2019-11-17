Происшествия

Вести.RuВести.RuИз столичного аквапарка эвакуировали людей

Из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" эвакуировали около двух тысяч человек. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России. Аквапарк находится в столичном районе Ясенево.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Около 2 тыс. человек эвакуированы из аквапарка «Мореон» в Москве из-за угрозы взрыва

Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС12:31

Подробнее о событии

Источник: сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве оказалось ложным

ТАСС13:58

Информация о минировании аквапарка «Мореон» не подтвердилась

Москва 2414:04

В Москве из аквапарка после угрозы взрыва эвакуировали две тысячи человек

РИА Новости12:37

МЧС опровергло эвакуацию посетителей московского аквапарка

Вечерняя Москва13:03

Посетителей московского аквапарка «Мореон» эвакуировали после сообщения о бомбе

Телеканал 360°12:30

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

RT на русском12:43

В Москве прошли массовые эвакуации

Lenta.ru12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Здоровье

Симптомы депрессии в последний год жизни усиливаются

Вечерний курьер 15 ноября в 02:05
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Экономика

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Известия 19:06
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Технологии

В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего

Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году.
Известия 20:57
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Москва 24 05:18
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru 17:55
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Футбол

«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд

Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге.
Вести.Ru 10:48
Общество

Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Коммерсантъ 21:36
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек.
RT на русском 09:19
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты вчера в 03:34
Политика

Пушков рассказал об отличии С-400 от американских Patriot

Известия 17:03
Общество

СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 20:25
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Известия 19:24
Политика

Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
РИА Новости 20:45
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

Российская газета 22:41
Футбол

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева

ТАСС Спорт 09:42
Кино

Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»

Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Известия 14 ноября в 18:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
StarHit.ru 10:00
Футбол

Сербия — Украина 2:2

Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Спорт уик-энд вчера в 18:54
Здоровье

В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака

Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Сиб.фм 02:31
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета 15:17
Политика

Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива

Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Южный Федеральный 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное