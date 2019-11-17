Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" эвакуировали около двух тысяч человек. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России. Аквапарк находится в столичном районе Ясенево.

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