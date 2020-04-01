Коронавирус

ВедомостиВедомостиИз стран Евразийского экономического союза запретили вывозить гречку

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, сообщается на сайте комиссии.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет временный запрет на вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения коронавируса, говорится
 на сайте комиссии.
РБКвчера в 17:43

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ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса

РБКвчера в 17:43

Гречку, рис и чеснок запретят вывозить из России и союзных республик на фоне пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 17:30

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RT на русскомвчера в 16:21

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Коммерсантъвчера в 16:10

Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

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ТАССвчера в 15:42
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После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
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КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
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Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Администрация Краснодарского края 03:56
Общество

В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
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Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
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Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
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Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

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Ридус 03:32
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

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С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Экономика

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Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

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Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp.
Ведомости вчера в 18:05
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Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Система начнет работать с 3 апреля.
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
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