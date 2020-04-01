Коронавирус
ВедомостиИз стран Евразийского экономического союза запретили вывозить гречку
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, сообщается на сайте комиссии.
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с чего всё началось
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет временный запрет на вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения коронавируса, говорится на сайте комиссии.РБКвчера в 17:43
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Российская нефть подешевела до $13 за баррель
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В Волгограде выявлено 4 новых случая заболеваний коронавирусом
Среди 4 новых случаев - вирус обнаружен у 2 детей и 2 взрослых 52-х и 70-ти лет.
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В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Общество
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp
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Здоровье
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Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
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Экономика
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Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Общество
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Общество
Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла
Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.