Экономика
Overtime.lifeИз свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей
Стали известны окончательные траты на проведение в Екатеринбурге Универсиады. Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области. 33 миллиарда дадут федеральные власти, оставшиеся 12 – бизнес.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн02:10
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Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
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Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
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Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
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Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022 финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
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В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
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Евразия Daily 00:46
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Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
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Кино
В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль нового британского кино
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Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
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Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
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48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите
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Коммерсантъ 27 октября в 21:28