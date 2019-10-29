Экономика
REGNUMБюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев. Тем не менее, ранее областные власти называли сумму в 79 млрд рублей, что меньше, нежели сумма, указанная сегодня губернатором.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
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Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
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