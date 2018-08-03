Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве.

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

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