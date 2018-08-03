Политика
Вести.RuИз украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве.
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Власти Украины решили изменить учебники, где Россия названа «другом Украины»
Московский Комсомолец07:47
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Футбол
«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
ProstoProSport 14:22
Политика
В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов
Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей.
Москва 24 вчера в 05:50
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета 11:34
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 12 сентября в 07:32
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Единоборства
Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса
Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Культура
В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку
По красной дорожке традиционно проходят звездные гости мероприятия – известные отечественные и зарубежные артисты, деятели искусств.
Амур.инфо 04:15
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Политика
Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Экономика
Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы
Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 20:34
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Игры
В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare
Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Разъездом Собчак и Богомолова на катафалке заинтересовались в ГИБДД
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с участием свадебного кортежа знаменитостей. Собчак и Богомолов отдали предпочтение катафалку.
Дни.ру вчера в 09:28
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня 10:58