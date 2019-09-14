Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией

Новосад заявила, что это необходимо отображать в программах украинских школ и учебниках. «Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины», — цитирует министра РИА Новости.
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