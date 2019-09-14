Новосад заявила, что это необходимо отображать в программах украинских школ и учебниках. «Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины», — цитирует министра РИА Новости.

В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Политика Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Хоккей НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.

Политика Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Экономика Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.

Авто Удешевлённый седан Kia Rio стал глобальной моделью Компания Kia выводит на рынок новый компактный седан Soluto.

Происшествия На стройке Крымского моста погиб рабочий В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Авто Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901 КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.