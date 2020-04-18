Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

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