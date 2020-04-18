Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИз закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
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Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь медработников

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Из ставшей очагом распространения инфекции РКБ в Уфе сбежали семь пациентов, шестерых вернули обратно через суд

UfacityNews.ru01:32

Суд в Уфе по требованию Роспотребнадзора отправил под медицинское наблюдение шестерых граждан, покинувших карантинную по COVID-19 больницу

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В Уфе шесть сотрудников РКБ сбежали домой из-под карантина. Теперь их положат в клинику принудительно

Уфа1.рувчера в 14:16

Шестерых сотрудников, сбежавших из РКБ, принудительно положат в больницу

Башинформвчера в 12:12

В Башкирии из РКБ Куватова, где произошла вспышка коронавируса, сбежали семь пациентов

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Судом рассмотрено 7 административных исковых заявлений о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
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Общество

В Москве 111 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции

С начала действия в Москве режима самоизоляции к административной ответственности привлечены 111 человек, которые нарушили домашний карантин.
Московский Комсомолец 03:29
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv вчера в 08:06
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Происшествия

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На утро субботы, 18 апреля, коронавирусом в России заразились 32 084 человек, погибли 275 больных, причем в Свердловской области зафиксирована первая смерть от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:32
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Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 16 апреля в 02:04
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже

Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости вчера в 14:16
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом

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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино

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Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и общается только жестами

Общаться Надежда Георгиевна пока не может и делает это с помощью жестов.
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Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
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В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

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В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
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Армия и оружие

Эпидемия коронавируса может сорвать учения НАТО на границах с РФ

Пандемия коронавируса грозит сорвать очередные учения НАТО на границах с Россией.
Российская газета вчера в 09:50
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