Происшествия
Lenta.ruИз закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
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Общество
Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным
Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
Общество
В Москве 111 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции
С начала действия в Москве режима самоизоляции к административной ответственности привлечены 111 человек, которые нарушили домашний карантин.
Московский Комсомолец 03:29
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
Первый погибший с коронавирусом и отмена госэкзаменов в УрФУ: кратко о COVID-19 в Екатеринбурге
На утро субботы, 18 апреля, коронавирусом в России заразились 32 084 человек, погибли 275 больных, причем в Свердловской области зафиксирована первая смерть от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:32
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv 16 апреля в 02:04
Происшествия
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости вчера в 14:16
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино
Lisa.ru вчера в 09:45
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и общается только жестами
Общаться Надежда Георгиевна пока не может и делает это с помощью жестов.
Live24 02:22
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Эпидемия коронавируса может сорвать учения НАТО на границах с РФ
Пандемия коронавируса грозит сорвать очередные учения НАТО на границах с Россией.
Российская газета вчера в 09:50