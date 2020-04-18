Ряд граждан республики, наши коллеги, покинули РКБ имени Куватова. Да, это случилось на прошлой неделе. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Будут ограничительные мероприятия в отношении них, в том числе по решению судебных органов.

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

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