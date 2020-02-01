Общество

Газета.RuГазета.RuПосольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте диппредставительства.
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В посольстве России заявили о 130 желающих эвакуироваться из Хубэя

Национальная служба новостей07:24

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Комсомольская правда04:39

В посольстве РФ в Китае сообщили, что 130 россиян готовы покинуть Хубэй

ТАСС04:32

Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй

ТК Звезда04:17

В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая

РИА Новости04:12

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

RT на русском04:06

130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

Газета.Ru05:08
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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