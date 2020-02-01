Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

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