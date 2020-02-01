Общество
Газета.RuПосольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя
Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте диппредставительства.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Авто
Названы цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
Здоровье
Россия внесла новый коронавирус в перечень опасных заболеваний
Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой.
Политика
В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент
Подозреваемый нейтрализован прибывшими на место ЧП полицейскими. Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент.
Культура
Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил новой партии Захара Прилепина «За правду».
Наука
Отказ от курения помогает снизить риск рака легких
Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы с Ялтинской конференции
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Гаджеты
Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5
Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Культура
В Тель-Авиве скончался художник Валерий Айзенберг
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.