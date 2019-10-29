В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.

с чего всё началось

Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.

Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что девочка лежала на земле лицом вниз, пока остальные дети наступают на нее и ходят по ней.

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