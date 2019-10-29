Происшествия
Газета.RuИзбиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что девочка лежала на земле лицом вниз, пока остальные дети наступают на нее и ходят по ней.
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Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.
— Михаил Крупин, русский писательКрасная весна 13:20
с чего всё началось
В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.Новости Ярославля 76.ru07:45
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«Она не должна была оставлять их одних»: воспитатели о жестокой драке малышей в детском саду
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«Пришли люди в форме»: садик, где толпа детей избила девочку, штурмуют родители
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