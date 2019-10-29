Происшествия

Газета.RuГазета.RuИзбиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что девочка лежала на земле лицом вниз, пока остальные дети наступают на нее и ходят по ней.
Читать в источнике
Комментировать933
Михаил Крупин
Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.
— Михаил Крупин, русский писательКрасная весна 13:20
с чего всё началось

Набросились толпой: в садике жестоко избили ребёнка. Видео

В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.
Новости Ярославля 76.ru07:45

Подробнее о событии

Детсад Ярославля проверят после видео с топчущимися по девочке детьми

РБК15:26

«Она не должна была оставлять их одних»: воспитатели о жестокой драке малышей в детском саду

Pro Город Ярославль14:58

Воспитателя, допустившего избиение девочки в ярославском детском саду, отстранили от работы

Ярновости11:50

В детском саду Ярославля воспитателя отстранили от работы после драки малышей

ЯрNews12:05

«Пришли люди в форме»: садик, где толпа детей избила девочку, штурмуют родители

Новости Ярославля 76.ru11:55

Воспитателя детсада в Ярославле отстранили от работы после избиения ребенка сверстниками

ТАСС12:30

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Политика

Трамп назвал Зеленского президентом РФ

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лидера Украины Владимира Зеленского президентом России, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro

МонаВиста 10:18
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

Рамблер 15:05
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Авто

FAW привезет в Россию две новые модели

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня вчера в 09:43
Футбол

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 15:31
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Происшествия

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Политика

Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 16:43
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат 12:34
Политика

МИД РФ выразил опасения из-за разработки США крылатых ракет

МИД РФ выразил свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
РЕН ТВ 13:31
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Наука

Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов

Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.
Индикатор 10:17
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Технологии

WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
РБК 16:38
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Технологии

В России создали из крахмала одноразовую посуду

ToDay News Ufa вчера в 16:09
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Велика вероятность, что эта отсрочка станет последней.
Полит.ру 14:09
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное