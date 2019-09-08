Сегодня, в единый день голосования, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

Политика В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".

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Политика В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Здоровье Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.

Политика Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Армия и оружие Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.

Политика Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Футбол Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем» Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Политика Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Футбол Сербия — Португалия 2:4 Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.

Финансы Центробанк снова понизил ключевую ставку Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.

Политика После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.

Политика В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.