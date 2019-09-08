Общество
РИА БиробиджанИзбирательные участки открылись в ЕАО
Сегодня, в единый день голосования, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.
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Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе
В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Здоровье
Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном
Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда вчера в 15:25
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда вчера в 09:37
Политика
Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае
Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Известия вчера в 18:22
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса 06 сентября в 07:44
Политика
После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша
Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда вчера в 08:30
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Единоборства
Бой Ковалев – Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Советский спорт вчера в 23:33
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Происшествия
В Омске произошло массовое отключение электричества
Российская газета вчера в 13:33
Авто
Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате?
Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.
Car.ru вчера в 13:11