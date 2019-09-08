с чего всё началось

В Камчатском крае проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений. В Чукотском автономном округе тоже выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах и городском округе Анадырь, уточняет ТАСС. Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования.

В России стартовал единый день голосования

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