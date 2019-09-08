Политика

РосбалтРосбалтВ России стартовал единый день голосования

В Камчатском крае проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений. В Чукотском автономном округе тоже выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах и городском округе Анадырь, уточняет ТАСС. Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования.
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с чего всё началось

На выборах губернатора Сахалинской области открываются более 300 избирательных участков

Выборы губернатора Сахалинской области начались на территории региона, открываются 310 избирательных участков, сообщил ТАСС представитель облизбиркома.
ТАСС17:09

Подробнее о событии

Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

ТАСС16:10

Только на колбасу и тушенку: в очаге бруцеллёза в ЕАО ужесточили оборот мяса

РИА Биробиджан21:00

В России начался единый день голосования

Lenta.ru16:02

В России начали открываться избирательные участки

РЕН ТВ16:12

В России начался единый день голосования

Коммерсантъ16:00

В России начали открываться избирательные участки

Известия17:25

Единый день голосования начался с Камчатки и Чукотки

Взгляд.ру16:42
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
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Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
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Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
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Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в столице камеры по 27 адресам.
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Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru 20:13
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
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Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
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Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Политика

Голосование на выборах главы региона стартовало в Республике Алтай

Политическая Экспертиза 21:24
Космос

Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля

Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.
РБК 04 сентября в 08:44
Футбол

Бускетс: Рамос был, остаётся и будет одним из лучших в мире

Испания переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар.
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Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855

Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
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Космос

При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок

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В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров

В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.
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Политика

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

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Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru 21:53
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В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией

Журналист выразил уверенность, что Польша должна стремиться к нормализации отношений с Россией, поскольку столкновение со столь крупной державой не приведет ее ни к чему хорошему.
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Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года

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На Сахалине на избирательном участке произошел пожар

Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания.
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