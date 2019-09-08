Всего в Еврейской автономной области сформированы 31 избирательный участок, 21 окружная комиссия. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, сообщает корр. РИА Биробиджан.

Общество В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.

Единоборства Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Футбол Лингард из-за болезни покинул расположение сборной Англии Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии. 26-летний игрок вернулся в клуб из-за болезни.

Авто УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151 Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Авто Представлена McLaren Speedtail из тысячи деталей При помощи тысячи деталей были созданы все системы авто, включая внутреннее убранство, тормозную систему, колёса, а также многое другое.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Политика Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву.

Музыка Игорь Крутой признался, что плохо танцует Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Игры Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".

Гаджеты IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.

Космос Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.

Здоровье Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию Испания планирует запретить такие виды нетрадиционной медицины, как иглоукалывание и гомеопатия.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Политика Брод осудил нарушителей закона в день тишины Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Баскетбол Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.

Авто Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6% За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).