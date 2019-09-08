Политика
РИА БиробиджанИзбирательные участки открылись в ЕАО
Всего в Еврейской автономной области сформированы 31 избирательный участок, 21 окружная комиссия. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, сообщает корр. РИА Биробиджан.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Футбол
Президент «Гремио»: «Ливерпуль» пугает нас меньше, чем пугал «Реал»
Думаю, «Ливерпуль» напугает нас меньше, чем «Реал», с которым мы уже играли.
Чемпионат 16:19
Музыка
Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»
Znak.com 07:31
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Футбол
Лингард из-за болезни покинул расположение сборной Англии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии. 26-летний игрок вернулся в клуб из-за болезни.
Sports.ru 11:08
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Авто
Представлена McLaren Speedtail из тысячи деталей
При помощи тысячи деталей были созданы все системы авто, включая внутреннее убранство, тормозную систему, колёса, а также многое другое.
SpeedMe 13:05
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Космос
РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел».
Взгляд.ру 04:06
Политика
Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву.
ФАН 05:10
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39
Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Здоровье
Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить такие виды нетрадиционной медицины, как иглоукалывание и гомеопатия.
Дни24 07:00
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Брод осудил нарушителей закона в день тишины
Член СПЧ Александр Брод в социальной сети Facebook осудил тех, кто игнорирует день тишины.
Народные новости 15:01
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Баскетбол
Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).
Автоновости дня 01:13
Гаджеты
Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13
«Одноплатник» в стиле Raspberry Pi Компания FriendlyELEC выпустила крошечный одноплатный компьютер ZeroPi в стиле знаменитого Raspberry Pi.
CNews вчера в 06:01
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09