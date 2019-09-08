Политика

РИА БиробиджанРИА БиробиджанИзбирательные участки открылись в ЕАО

Сегодня, в единый день голосования, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.
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