Политика
РИА БиробиджанИзбирательные участки открылись в ЕАО
Сегодня, в единый день голосования, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.
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Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Вести.Ru вчера в 18:30
Футбол
Мертенс рассказал о своем будущем в «Наполи»
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс рассказал о своем будущем в итальянском клубе.
Soccer.ru вчера в 04:55
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Происшествия
Автомобиль упал с моста в Новокузнецке
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Как сообщили в полиции, за рулем была 19-летняя девушка.
РЕН ТВ 04:17
Политика
На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%
РИА Оренбуржье 04:18
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Футбол
Роналдинью презентовал PES 2020
Выход PES 2020 запланирован на 10 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 23:53
Политика
КПРФ обвинили в скупке голосов в Бурятии
В Улан-Удэ представители КПРФ пытаются скупать голоса избирателей, прикрываясь сбором подписей за Байкал, сообщают гражданские корреспонденты «Ридуса».
Ридус 02:00
Политика
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".
РИА Новости вчера в 03:54
Политика
Сегодня в России проходит Единый день голосования
От Дальнего Востока до западных окраин России - выборы 8 сентября проходят во всех 85 регионах. Всего их шесть тысяч и они разного уровня.
Российская газета 01:00
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Единоборства
Бой Бейдера и Конго на турнире Bellator 226 признан несостоявшимся
Титульный бой за звание чемпиона промоушна Bellator между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Райаном Бейдером и французом Чейком Конго на турнире Bellator 226, проходившем в Сан-Хосе, признан несостоявшимся.
REGNUM 03:22
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
Российская газета 03:58
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Политика
Оппозиционеров не пускают в ИКМО «Ржевка»
Активисты считают, что-либо комиссия закрылась внутри и не хочет пускать представителей оппозиции, либо работает по другому адресу, но тогда это незаконно, так как решение о переносе не принималось.
МР7.ру 02:22
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба и назвал его слабые стороны
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.
Аргументы недели 04:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48