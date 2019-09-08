Политика
Национальная служба новостейИзбирательные участки закрылись по всей России
Избирательные участки официально закрылись во всех российских регионах РФ. Последним стал Калининград, где участки завершили работу в 21.00 (мск) из-за разницы во времени.
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В Дальневосточном федеральном округе определились первые лидеры на выборах губернатора
Петербургский дневник10:42
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Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Новая газета вчера в 14:52
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Авто
Toyota Supra сразилась с тремя электрокарами
Видео с соперничеством мощной Toyota Supra с тремя заряженными электрокарами на дистанции 402 метра, появилось в сети.
Car.ru 11:05
Политика
На муниципальных выборах в Петербурге лидирует «Единая Россия»
Партия «Единая Россия» лидирует на выборах муниципальных губернаторов в Петербурге согласно данным экзитполлов.
Невские Новости 14:28
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь 15:28
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат 10:23
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Наука
Личинки плоских червей-паразитов защищают от ВИЧ – учёные
Учёные из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом, обработали им дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ.
REGNUM 15:59
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
РИА Новости 15:12
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика
Избиратели голосуют на участке «Тула самоварная»
В 8.00 в Тульской области начались выборы на 1093 избирательных участках. Некоторые избирательные участки - тематические.
Тульские новости 01:40
Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
Новостной фронт 09:43
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Игры
В свежих геймплейных роликах The Surge 2 показали битвы с боссами в стиле Dark Souls
Игромания.ру 06:27
Футбол
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Происшествия
Двух «яблочников» оштрафовали за незаконную агитацию в Петербурге
Мировой судья судебного участка 18 оштрафовала двух кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Станислава Диденко и Максима Левко за проведение предвыборной агитации в день тишины.
Политическая Экспертиза 16:19