Политика
Национальная служба новостейИзбирательные участки закрылись по всей России
Избирательные участки официально закрылись во всех российских регионах РФ. Последним стал Калининград, где участки завершили работу в 21.00 (мск) из-за разницы во времени.
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Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН 22:24
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
REGNUM 01:30
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости 20:33
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь 15:28
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Здоровье
Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов
По словам докторов, причиной появления клещей стал неправильный уход за собой: женщина плохо удаляла косметику перед сном, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.
Lenta.ru 21:58
Политика
Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам в Сухуме и объявил о своей победе во втором туре президентских выборов, поблагодарив за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 16:38
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 19:01
Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru 22:11
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Футбол
Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online 08:10
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья
Волгоградская правда 12:47