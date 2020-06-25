У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

с чего всё началось

Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции. Урну, в которой он находился, опечатали, а все находящиеся там бюллетени признали недействительными.

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