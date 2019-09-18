Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой. Об этом говорится на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

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