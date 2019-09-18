Происшествия

RT на русскомRT на русскомИзбитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой. Об этом говорится на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
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Мать покалеченной девочки из Ингушетии просит вернуть ей ребенка

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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой впервые после случившегося

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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

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Первую встречу изувеченной девочки из Ингушетии с матерью показали на видео

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Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

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Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Москва 2406:42

Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной в Ингушетии девочки

РЕН ТВвчера в 03:42
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Происшествия

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Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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Гаджеты

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Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
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Происшествия

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