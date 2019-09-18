Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

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