Общество

КоммерсантъКоммерсантъИзбитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.
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Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

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Избитая в Грозном журналистка «Новой газеты» получила письмо с угрозами

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Обозреватель «Новой газеты», избитая в Грозном, получила письмо с угрозами убийством

Znak.com13:02

Журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной, на которую напали в Грозном, пришло письмо с угрозой расправы

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