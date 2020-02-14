На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.

Политика В США опасаются утраты эффективности санкций Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Общество Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300 Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.

Футбол «Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера» Туринский «Ювентус» предстоящим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport Mediaset.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Кино Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.

Политика Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Общество Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Экономика Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.

Политика Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Космос NASA еще на сутки отложило запуск грузового корабля Cygnus к МКС Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки, передает Интерфакс.