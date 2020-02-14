Общество
КоммерсантъИзбитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.
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Политика
США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%
Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Хоккей
Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Кино
В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Политика
Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе
Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Общество
Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Экономика
Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Кино
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Армия и оружие
Армия США начинает подготовку к пандемии коронавируса
Американские военнослужащие начнут подготовку к возможной пандемии коронавируса, который получил официальное название COVID-19.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Экономика
Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая
В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Общество
На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По словам метеоролога Карлоса Шефера, зарегистрированная температура в +20,75 градусов свидетельствует о тенденции потепления на многих объектах, которые отслеживают ученые.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).