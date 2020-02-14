На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

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Политика Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.

Общество Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.

Экономика Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Политика Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

Происшествия Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.

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Политика Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

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Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.