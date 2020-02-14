Общество
КоммерсантъИзбитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.
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Общество
Эксперты оценили потери авиакомпаний от коронавируса
По прогнозам ICAO, самые большие потери от сокращения авиатрафика с Китаем понесет Японии.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Здоровье
Рак найдут за неделю. Южноуральским онкологам поставили четкие сроки диагностики
Неделю на диагноз онкологии, еще неделю на начало лечения – такие сроки поставили южноуральским врачам в рамках оптимизации медобслуживания.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Шоу-бизнес
Шашлычный букет для жены: Гарик Мартиросян не оставил шансов юмористам
Известный российский юморист и шоумен Гарик Мартиросян не на шутку запутался.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Политика
Польский депутат от правящей партии показал в Сейме нецензурный жест
«Салют среднего пальца» показала представитель в Сейме позицию парламентского комитета по культуре и СМИ, депутат от правящей партии «Право и справедливость» Иоанна Лихоцка на заседании в Сейме по принятию бюджета на 2020 год, 14 февраля сообщает польский журнал Wprost.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Футбол
В Москве простились с Рейнгольдом
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Экономика
Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти
Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Культура
В Большом театре ожидают аншлаг на премьерных показах оперы «Садко»
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Культура
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Экономика
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»
"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Американские ветераны приедут в Россию на День Победы
Авто
Cadillac рассказал о новом Escalade для России
Escalade пятого поколения будет представлен компанией Cadillac на российском автомобильном рынке.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
В Японии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Власти Японии сообщили о первом случае смерти на территории страны от нового коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.
Биатлон
Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад
Журналист спросил Тарьея, стал бы он реагировать так же, как Фуркад, в случае неудачного выступления партнёров по команде.
Авто
Toyota обновила возрожденную Supra
В ходе презентации представители марки рассказали, что в США обновленная Toyota Supra будет доступна с 258-сильной версией 2,0-литровой «турбочетверки», хотя на родине для спорткара предлагают еще и 197-сильную — как у соплатформенного BMW Z4 sDrive20i.