Общество
КоммерсантъИзбитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.
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Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Бучневича
Российский нападающий "Нью-Йорка" Павел Бучневич записал на свой счет одно очко, открыв счет в матче на 22-й секунде игры.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Происшествия
В Перми уволили медбрата, который оставлял посты об убийстве ветеранов
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Минпромторг не хочет запрещать посылки из Китая
Минпромторг России выступил против идеи запретить посылки из Китая.
Здоровье
Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев
Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Здоровье
В Новосибирской области модернизировали госпиталь для ветеранов
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил результаты капитального ремонта и обновления медицинской инфраструктуры в Государственном Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн №2.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Политика
Познер рассказал об антирусских настроениях в США
Журналист Владимир Познер заявил, что в США сегодня «очень сильны антирусские настроения», и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев
В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Здоровье
Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Единоборства
Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
Кино
Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Здоровье
Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.