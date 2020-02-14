Общество

КоммерсантъКоммерсантъИзбитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства. 6 февраля в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину напала группа людей.
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Обозревателю «Новой газеты» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой убийством

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