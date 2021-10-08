"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - говорится в сообщении.
Забайкальский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осуждённого за злоупотребление должностными полномочиями заммэра Читы Андрея Галиморданова, настаивавшего на невиновности, и требование прокурора, посчитавшего назначенное наказание мягким, сообщается на сайте Центрального районного суда 8 октября.