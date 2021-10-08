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Избившим мужчину в московском метро предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителя власти трем уроженцам Дагестана, избившим мужчину в московском метро.
Интерфакс
По данным следствия, четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку.
РИА Новости
После избиения злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции.
РЕН ТВ
В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия.
Интерфакс

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