"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — говорится в сообщении Позже на неделе замгоссекретаря отправится в Бейрут, где 14 октября обсудит реформы и предстоящие в следующем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.
Триллер Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и представил историю агента ФБР (Джон Траволта) и террориста (Николас Кейдж), которые буквально меняются внешностью и перенимают личность друг друга.