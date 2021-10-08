Замгоссекретаря США Нуланд 11 октября планирует посетить Москву с официальным визитом

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — говорится в сообщении Позже на неделе замгоссекретаря отправится в Бейрут, где 14 октября обсудит реформы и предстоящие в следующем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.