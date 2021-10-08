Будьте в Плюсе

Избившим мужчину в московском метро предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителя власти трем уроженцам Дагестана, избившим мужчину в московском метро.
Интерфакс
По данным следствия, четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку.
РИА Новости
По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших.
Ведомости
После избиения злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство
Российская газетавчера в 14:19
Следком сообщил о предъявлении обвинения напавшим н мужчину в метро
Телеканал 360°вчера в 14:35
Избивших мужчину в метро Москвы обвинили в покушении на убийство и угрозе полиции
ТАССвчера в 14:26
СК предъявил обвинение в покушении на убийство участникам драки в московском метро
РИА Новостивчера в 15:01
СК: избившим пассажира в метро Москвы предъявили обвинения в покушении на убийство
Lenta.ruвчера в 14:15
СК предъявил обвинение подозреваемым в избиении пассажира метро
РЕН ТВвчера в 14:00
Напавшим на пассажира в метро Москвы предъявили обвинения
Известиявчера в 14:00

Интересное

Замгоссекретаря США Нуланд 11 октября планирует посетить Москву с официальным визитом

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — говорится в сообщении Позже на неделе замгоссекретаря отправится в Бейрут, где 14 октября обсудит реформы и предстоящие в следующем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.
РИА Новости18:14

Сценарист сиквела «Без лица» рассказал, что зрителей ждет очень запутанная история

Триллер Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и представил историю агента ФБР (Джон Траволта) и террориста (Николас Кейдж), которые буквально меняются внешностью и перенимают личность друг друга.
Киноафиша Россиивчера в 07:29