Способ изготовления гибкого льда разработали в Китае

Ученые сделали волокна, используя водяной пар, подаваемый по трубопроводу в небольшую камеру, поддерживаемую при температуре -50°C. Электрическое поле в камере притягивало молекулы воды к игле из вольфрама, где они кристаллизовались, создавая волокна размером несколько микрометров или меньше, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.