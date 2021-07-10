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Из части магазинов Владивостока пропала красная икра

Во Владивостоке из части крупных торговых центров и магазинов ко Дню рыбака, который отмечается 11 июля, пропала красная икра, сообщает «РИА Новости». Некоторым покупателям удалось найти на прилавках только имитированный деликатес.В источнике

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Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм

Для многих горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: некоторые покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.
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