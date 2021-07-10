Из части магазинов Владивостока пропала красная икра
Во Владивостоке из части крупных торговых центров и магазинов ко Дню рыбака, который отмечается 11 июля, пропала красная икра, сообщает «РИА Новости». Некоторым покупателям удалось найти на прилавках только имитированный деликатес.В источнике
С чего всё началось
Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм
Для многих горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: некоторые покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.
РИА Новостивчера в 08:29
«Мы же живем в пустыне, а не у моря»: стоимость икры удивляет приморцев
Владивосток-Новостивчера в 06:24
Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм
РИА Новостивчера в 08:29