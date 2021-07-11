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В магазинах Владивостока красная икра подорожала до 9 тысяч за килограмм

Во Владивостоке ко Дню рыбака, 11 июля, в некоторых крупных магазинах города не оказалось красной икры. На рынке цена за килограмм деликатеса доходят до 9 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Некоторые покупатели нашли на прилавках только имитированную икру.В источнике

С чего всё началось

Красная икра исчезла из части ТЦ Владивостока, цена на рынке около девяти тысяч за килограмм

Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока составила от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча - 6 тысяч рублей и чавычи -7,5 тысячи рублей. Икра была расфасована в пластиковую тару по 250, 300 и 500 граммов, в таком виде ценник не особо "кусался".
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