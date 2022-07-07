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Издание Focus сообщило, что в Германии могут ввести квоты на расход газа

Власти Германии проводят оценку возможности введения квот на расход газа в стране.
Газета.Ru
Правительство Германии ищет методы экономии газа и обеспечения энергобезопасности.
Экономика сегодня
В материале говорится, что проект может стоить бюджету "миллиарды евро", а последствиями станут новые задолженности и "невозврат к ограничениям по приобретению новых долгов".
ИА SM-News
Турбина, попавшая под санкции против России, имеет важное значение для газовых потоков в Европу, указал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Московский Комсомолец

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Издание Focus: немецкие власти оценивают возможность введения квот на расход газа
РИА Новости09:04
Focus: власти Германии задумались о введении квот на расход газа
Московский Комсомолец09:45
В Германии заговорили о необходимости ввести квоты на расход газа
ФАН09:45
Издание Focus сообщило, что в Германии могут ввести квоты на расход газа
Газета.Ru09:29
Focus: власти ФРГ могут ввести квоты на расход газа
Экономика сегодня09:56
В Германии задумались о введении квот на расход газа
Общественная служба новостей09:02
Focus: правительство Германии оценивает возможность введения квот на расход газа
ПРАЙМ08:53

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