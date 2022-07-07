Газета.RuИздание Focus сообщило, что в Германии могут ввести квоты на расход газаВласти Германии проводят оценку возможности введения квот на расход газа в стране.Газета.RuПравительство Германии ищет методы экономии газа и обеспечения энергобезопасности.Экономика сегодняВ материале говорится, что проект может стоить бюджету "миллиарды евро", а последствиями станут новые задолженности и "невозврат к ограничениям по приобретению новых долгов".ИА SM-NewsТурбина, попавшая под санкции против России, имеет важное значение для газовых потоков в Европу, указал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDiscover24ФАНГИПОРТЭкономика сегодняYakutsk.ruАбзацПодробнее о событииИздание Focus: немецкие власти оценивают возможность введения квот на расход газаРИА Новости09:04Focus: власти Германии задумались о введении квот на расход газаМосковский Комсомолец09:45В Германии заговорили о необходимости ввести квоты на расход газаФАН09:45Издание Focus сообщило, что в Германии могут ввести квоты на расход газаГазета.Ru09:29Focus: власти ФРГ могут ввести квоты на расход газаЭкономика сегодня09:56В Германии задумались о введении квот на расход газаОбщественная служба новостей09:02Focus: правительство Германии оценивает возможность введения квот на расход газаПРАЙМ08:53Показать ещёОценить47Поделиться