Политика
ФАНКиев стал столицей России из-за ошибки французских репортеров
Французская газета Le Figaro назвала Киев столицей России. Соответствующая надпись появилась в субтитрах к выступлению украинского лидера после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, опубликованному на сайте издания.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Издание опубликовало на своем сайте видео с брифингом президента Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян.РИА Новости01:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
Известия 08:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
РБК 08:18
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Здоровье
Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз
Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Футбол
Инспекцию по ЕВРО в Петербурге назвали самой многочисленной в истории
Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин назвал инспекционную комиссию УЕФА, которая посетит Санкт-Петербург, самой многочисленной в истории.
Невские Новости 06:11
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Экономика
Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Политика
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах
Московский Комсомолец 05:17
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения
Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".
Экспресс газета 08:06
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Экономика
ФАС не заинтересована в передаче ведомству части полномочий ЦБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не заинтересована в том, чтобы ведомству была передана часть полномочий ЦБ РФ.
ТАСС 09:07
Политика
Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15