с чего всё началось

Французская газета Le Figaro назвала Киев столицей России. Соответствующая надпись появилась в субтитрах к выступлению украинского лидера после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, опубликованному на сайте издания.

Политика Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.

Энергетика Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Политика Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

Происшествия Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.

Политика Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Здоровье Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

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Общество Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.

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Футбол Инспекцию по ЕВРО в Петербурге назвали самой многочисленной в истории Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин назвал инспекционную комиссию УЕФА, которая посетит Санкт-Петербург, самой многочисленной в истории.

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Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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