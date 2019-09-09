Политика

ФАНФАНКиев стал столицей России из-за ошибки французских репортеров

Французская газета Le Figaro назвала Киев столицей России. Соответствующая надпись появилась в субтитрах к выступлению украинского лидера после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, опубликованному на сайте издания.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Издание опубликовало на своем сайте
 видео с брифингом президента Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян.
РИА Новости01:36

Подробнее о событии

Le Figaro назвала Киев российским городом

РИА Новости01:36

Le Figaro в видео с брифингом Зеленского назвала Киев российским городом

РБК03:45

Киев стал российским: версия французских СМИ

Вести.Ru02:10

Le Figaro посчитала Киев частью России

Lenta.ru02:44

Газета Le Figaro извинилась за «российский Киев»

Rambler News Service08:35

Число смертей на дорогах Парижа выросло до 17,9% в августе 2019 года — СМИ

REGNUM09:01

Французское издание отнесло Киев к России

РЕН ТВ01:51
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика

Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
Известия 08:12
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика

Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
РБК 08:18
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Кино

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце

КиноПоиск 09:10
Политика

Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Здоровье

Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз

Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Происшествия

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Происшествия

Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

REGNUM 05:53
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Футбол

Инспекцию по ЕВРО в Петербурге назвали самой многочисленной в истории

Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин назвал инспекционную комиссию УЕФА, которая посетит Санкт-Петербург, самой многочисленной в истории.
Невские Новости 06:11
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Кино

Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс

Территория новостей 02:09
Футбол

Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»

В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Экономика

Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Политика

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах

Московский Комсомолец 05:17
Происшествия

Стали известны обстоятельства убийства 16-летней девушки из Тюмени

Газета.Ru 06:20
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Шоу-бизнес

Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения

Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".
Экспресс газета 08:06
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Экономика

ФАС не заинтересована в передаче ведомству части полномочий ЦБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не заинтересована в том, чтобы ведомству была передана часть полномочий ЦБ РФ.
ТАСС 09:07
Политика

Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное